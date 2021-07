Siracusa, munizioni e droga in una villetta: denunciati due fratelli

Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile di Siracusa, a seguito di attività investigativa, hanno perquisito una villetta, composta da due abitazioni contigue, ed hanno denunciato due fratelli, rispettivamente di 22 e 27 anni.

Il ventunenne, a seguito del rinvenimento di 11 cartucce inesplose calibro 9x21, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento, mentre il ventisettenne, trovato in possesso di marijuana e hashish, nonché di un bilancino di precisione ed altro materiale per confezionamento di droga, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.