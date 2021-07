Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna: 27enne di Noto 'ammonito'

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno notificato l’Ammonimento del Questore ad un giovane, di 27 anni, resosi responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Dopo la fine della relazione sentimentale, l’uomo, con atteggiamento possessivo e geloso, iniziava a seguire vittima, pedinandola, appostandosi, rivolgendole accuse oltraggiose e minacce.

Sabato scorso la vittima, giunta in pizzeria in compagnia di alcuni amici e familiari, vi trovava l’ex compagno che la spintonava nell’antibagno del locale, afferrandola con veemenza per un braccio offendendola e tentando di costringerla a riprendere la loro relazione.

Si invitano le vittime di violenza domestica, a riferire fatti e dettagli utili alla Polizia di Stato, sussistendo la possibilità dell’Ammonimento immediato del Questore che, in molti casi, serve a contenere la condotta del persecutore evitando che possa degenerare in maniera incontrollata.