L'addio di Floridia all'ex consigliere Nino Merlino: aveva il sorriso contagioso

E' stata la figlia maggiore di Nino Merlino, Titty, a ricordare la figura del padre. Uomo generoso e sempre disponibile, soprattuto con la famiglia ed i suoi amici più cari. Ma non lesinava 'stoccate' a quelli che non 'digeriva'. Tantissima gente questa mattina in Chiesa Madre per l'ultimo saluto all'ex consigliere comunale di Forza Italia, Nino Merlino, 67 anni, più affermato come imprenditore che per la politica, che era soltanto un 'passatempo'. O meglio, Merlino ha sempre voluto dimostrare che in città godeva del consenso.

Stamane non tutti hanno trovato posto in Chiesa, un po' per il contenimento anti covid, ma anche per le tante persone che hanno voluto rendere omaggio per le esequie alla vittima. Quella di Nino Merlino è stata una morte improvvisa, inaspettata. L'imprenditore, che è stato il 're delle autoscuole' a Floridia, sarebbe stato colpito da un ictus fulminante mentre si trova nella sua campagna, nella zona dei 'Salari', a Cugno di Canne. La notizia del decesso di Nino Merlino si è sparsa in men che non si dica, anche per il trambusto di ambulanze, elicottero e suono delle sirene. Nonostante l'arrivo del 118 da Canicattini Bagni, per lui non c'è stato nulla da fare. Questa mattina c'è stata la testimonianza d'affetto della città alla moglie Lucia, alle figlie Titty e Donna e a tutti i parenti. Con la scomparsa di Nino Merlino se ne va un pezzo di storia della Floridia Anni '70 - '80.