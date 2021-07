Covid, impennata dei contagi nel Ragusano: le persone positive sono 1.300

Impennata dei contagi Covid nel Ragusano. Il report Asp del 29 luglio segnala 1.300 persone positive al virus, 114 in più nelle ultime 24 ore: 1250 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati in ospedale (sei in più rispetto al giorno precedente, con 5 pazienti in Rianimazione) e sei nella Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. I morti sono sempre 279. Vittoria conta 394 positivi con un incremento di 46 casi in 24 ore; numeri preoccupanti a Ragusa, Comiso, Santa Croce Camerina, Scicli e Modica. Questo il dettaglio nei comuni iblei: 12 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 122 Comiso, 8 Giarratana, 15 Ispica, 93 Modica, 1 Monterosso, 123 Pozzallo, 232 Ragusa, 135 Santa Croce Camerina, 94 Scicli, 394 Vittoria.