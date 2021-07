Stromboli, intervento del Soccorso Alpino per 2 turisti che si erano smarriti

Allertati nella tarda serata di mercoledì 28 luglio, i volontari della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, di stanza sull'Isola di Stromboli, sono intervenuti per il recupero di due turisti smarritisi con il sopraggiungere dell'oscurità. Perduta la traccia del sentiero in fase di rientro a causa del buio, i due escursionisti hanno allertato la struttura alberghiera dove sono ospitati, che ha provveduto immediatamente ad attivare i soccorsi. La squadra d'intervento ha rapidamente raggiunto la zona impervia dell'isola indicata dai due turisti, grazie all'ausilio del mezzo ATV Quad in dotazione al Servizio Regionale del CNSAS, fino a dove il

terreno lo ha reso possibile, e ha coperto a piedi l'ultima parte del percorso, fino all'incontro con i due, ritrovati in buono stato di salute. Successivamente, i due turisti sono stati accompagnati fuori dalla zona impervia, fino al vicino centro abitato.