Lega Sicilia, fondi Ue: confronto tra il segretario regionale Minardo e Matteo Salvini

"Proficuo, chiaro e in piena sintonia reciproca l'incontro con il leader, Matteo Salvini" Lo afferma, in una nota, il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "Al centro del colloquio, in particolare, - afferma ancora Minardo - c’è stata la situazione politica dell’isola dove il partito è in costante crescita. Abbiamo fatto il punto sui possibili nuovi ingressi a livello nazionale, regionale e locale e abbiamo convenuto che ogni decisione sarà presa coinvolgendo dirigenti locali e territorio. Io sono già al lavoro sul dossier, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più la Lega nella nostra regione, aprendo le porte a donne e uomini motivati, capaci e di valore. Salvini, tornerà in Sicilia la settimana prossima. Abbiamo parlato anche di fondi europei e dei referendum sulla Giustizia approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana".