Raffica di sbarchi in un giorno a Lampedusa: 1.173 e hotspot al collasso

Sono 87 i tunisini arrivati a Lampedusa con altre due barche, per un totale, finora di 19 sbarchi dalla mezzanotte. A 4 miglia dalla costa, la motovedetta Cp312 della Guardia costiera ha intercettato una imbarcazione di 8 metri con 62 uomini. La motovedetta Cp2105 ha bloccato invece un barchino di 7 metri con a bordo 25 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola - da dove sono stati trasferiti 118 migranti con la nave quarantena Adriatico che li sta portando a Porto Empedocle e 120 con la Azzurra che è diretta al medesimo porto - sono al momento presenti 1.173 migranti a fronte di una capienza di 250. Un migrante che non stava bene, subito dopo lo sbarco è stato trasferito in ospedale ad Agrigento con l'elisoccorso.