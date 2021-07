Mercato ortofrutticolo di Vittoria, assegnati 74 box

Il comune di Vittoria assegna i 74 box del mercato ortofrutticolo con una procedura di evidenza pubblica, voluta dalla commissione prefettizia (che guida il comune da tre anni dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ci sono voluti tre bandi per assegnare i box: 56 con il primo, 16 e 6 con gli altri due. Alcuni box sono stati assegnati ai commissionari (che agiscono come mediatori), altri a commercianti (che acquistano direttamente la merce), tre sono stati assegnati a cooperative e associazioni. Non c'è stata alcuna assegnazione ad organizzazioni di produttori. La commissione di gara era presieduta dall'ex questore Girolamo Di Fazio (con il funzionario di Prefettura Rosanna Mallemi ed il segretario comunale Luca Guarino). Il Rup è Lucia Mallo. "Il mercato era al centro del decreto di scioglimento - ha detto il commissario straordinario Filippo Dispenza - e bisognava ripristinare la legalità. Lo abbiamo fatto. Il bando di gara ha previsto una verifica attenta dei requisiti. Abbiamo lavorato in sinergia con l'Anac (l'Autorità anticorruzione) per una verifica costante dei requisiti di legalità".