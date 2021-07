Avola, lo prelevano a casa e lo portano in carcere a Noto: sconterà 10 mesi

Nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, ad Avola, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, un avolese di 41 anni, già noto per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare la pena detentiva di 9 mesi e 29 giorni di reclusione per aver commesso, dal 2007 al 2018, diversi reati, tra cui resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio.

Condotto in caserma, l’uomo è stato tratto in arresto e poi tradotto presso la Casa di Reclusione di Noto, dove sconterà la pena detentiva.