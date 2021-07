Il 3 agosto apre il tratto Rosolini - Ispica, una vittoria di Rossana Cannata (Fdi)

Inaugurazione del tratto autostradale Rosolini-Ispica il prossimo 3 agosto alle 10 al nuovo casello di Ispica. Le due nuove corsie autostradali, di quasi dieci chilometri e inserite nel più ampio progetto della Siracusa-Gela, rappresentano un evento per la provincia di Ragusa, sino ad oggi unica provincia di Italia senza alcun collegamento autostradale. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, e i rappresentati dell'impresa Cosedil che ha curato i lavori. Per Autostrade Siciliane interverranno il presidente Franco Restuccia, la vice presidente Chiara Sterrantino, il consigliere Sergio Gruttadauria e il direttore generale Salvatore Minaldi.

Per la realizzazione del lotto, forte è stato l'impegno della parlamentare all'Ars di Fratelli d'Italia, Rossana Cannata, che ha seguto le varie fasi dei lavori con costanti sopralluoghi nel cantieri.