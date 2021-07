Tino Di Rosolini annuncia la candidatura a sindaco di Rosolini

Campagna elettorale a tutto spiano a Rosolini, dopo la sentenza del Cga che ha respinto il ricorso dell'ex sindaco, Pippo Icatasciato. Questa mattina, Tino Di Rosolini, in una pagina e mezzo dattiloscritta, ha spiegato la motivazione della sua candidatura a sindaco alle amministrative del prossimo 10 ottobre. L' ex esponente socialista, con un passato anche in Forza Italia, ha annunciato una conferenza stampa per il prossimo 14 agosto.