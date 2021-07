Unieuro firma accordo con Conad: sara presente a Catania e Melilli

Unieuro ha firmato ieri con Margherita Distribuzione (Conad) un accordo quadro finalizzato all'apertura di quattro nuovi punti vendita diretti Unieuro all'interno di altrettanti ipermercati ex-Auchan. Il progetto, operativo in autunno, svilupperà a regime circa 40 milioni di euro di ricavi annui addizionali, interessando i centri e parchi commerciali Porta di Roma, Grande Sud (Giugliano, Napoli), Porte di Catania e Belvedere (Melilli, Siracusa), tre dei quali appartenenti alla lista delle prime 20 location commerciali italiane per pedonabilità. Dopo la partnership siglata nel febbraio 2020 con Cia, una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, saliranno pertanto a 9 i punti vendita Unieuro negli spazi ex- Auchan, rafforzando così la presenza dell'insegna nel segmento della grande distribuzione organizzata, dove è presente anche con i 21 shop-in-shop Unieuro by Iper.