Consegnata all’Asp di Siracusa nuova ambulanza di ultima generazione

L’Asp di Siracusa incrementa il parco autoambulanze con un nuovo mezzo di ultima generazione assegnato dalla Regione Siciliana nell’ambito della dotazione, per il tramite della Struttura Commissariale, di tredici autoambulanze che rafforzano la logistica d’emergenza delle Aziende sanitarie siciliane.

Si tratta di un’autoambulanza già predisposta di tipo A, cioè per soccorso e rianimazione, da completare con le apposite attrezzature elettromedicali.

Il nuovo mezzo, che stamattina è stato consegnato all’Asp di Siracusa e preso in carico dall’UOS Facility Management, presterà servizio all’ospedale Umberto primo.

“E’ un ulteriore gesto di attenzione della Presidenza della Regione siciliana e dell’Assessorato della Salute anche nei confronti del nostro territorio per migliorare l’assistenza sanitaria nell’emergenza - dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra -. Questa ulteriore importante dotazione ci consente di implementare il parco ambulanze che di recente è stato potenziato con l’acquisto, con fondi aziendali, di quattro ambulanze di soccorso e rianimazione di tipo A full optional. Attraverso il Provveditorato abbiamo in itinere la procedura di acquisto di altre tre ambulanze di tipo B di trasporto per finalizzare ed ultimare il rinnovo totale del parco ambulanze a servizio dei vari presidi ospedalieri della provincia di Siracusa”