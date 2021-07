Il Consiglio comunale di Modica approva la TARI 2021: più sgravi per alcune categorie

Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato le nuove tariffe TARI per l’anno 2021. Nello schema delle tariffe approvate quattro categorie di utenza hanno visto aumentare gli sgravi relativi alla propria tipologia di bolletta. Per chi effettua compostaggio domestico la riduzione tariffaria passa dal 20% al 23,45 %. Più marcato ancora il risparmio di chi è unico occupante dell’immobile visto che dalla precedente agevolazione del 10% si passa alla nuova del 18,7%. Le famiglie con disabile passano dal 40% al 46,8 % così come chi adotta un cane dal rifugio sanitario passa dal 30% al 46,8%, facendo registrare la più elevata riduzione dei costi TARI.