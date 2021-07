Allerta rossa per incendi e caldo, a Catania è il 112 il numero per le emergenze

In tutta la Sicilia, fino al prossimo 6 agosto, sono previste pericolosità alta o media per il rischio incendi. Il Dipartimento di Protezione Civile Siciliana ha diramato una nota che prevede livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con livelli di ondate di calore dal secondo al terzo livello massimo. Il dispositivo è stato firmato dal dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina.

"Il numero da chiamare per formulare le richieste di intervento o di soccorso è il 112, ovvero Numero unico per le emergenze. Risponde la Centrale unica che smista le chiamate per competenza a chi deve intervenire". Lo ricordano i vigili del fuoco di Catania che stanno ricevendo diverse richieste di intervento sui numeri telefonici ordinari delle sedi sul territorio, anche al Centro di Formazione di via San Giuseppe la Rena. "Le persone - spiegano i vigili del fuoco su Facebook - probabilmente, cercano su Google il numero più vicino a loro e chiamano. Ma non è possibile fare richieste di intervento attraverso numerazioni telefoniche ordinarie che potrebbero non essere presidiate poiché il personale operativo è tutto impegnato sul campo o perché non si tratta di una sede operativa, come nel caso del centro di formazione di via San Giuseppe La Rena a Catania. La nostra Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania - aggiungono - è perfettamente attiva e operativa, tuttavia può ricevere le chiamate soltanto se vengono inoltrate dalla Centrale Unica di Risposta del Numero Unico per le Emergenze, il 112".