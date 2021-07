Vasto incendio minaccia abitazioni al Lido di Noto

Le alte temperature, oltre i 40 gradi, e le folate di vento caldo hanno alimentato le fiamme al Lido di Noto, dove i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare un vasto incendio che ha minacciato anche delle abitazioni. Fiamme anche nella zona di Priolo, sulla ex strada statale 114, ma il rogo è stato subito controllato dai volontari della protezione civile ed a Floridia, in prossimità dei monti Climiti, ed anche nella Valle dell'Anapo.