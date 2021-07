Estate Avolese, nel mese di settembre la città 'gattizzata' coi 44 Gatti di Rai Yoyo

Dal 27 agosto al 26 settembre, per un intero mese, Avola si trasformerà in un grande set a tema “44 Gatti”, per regalare alle famiglie un’esperienza a 360 gradi. La manifestazione “44 Gatti Summer Avola”, organizzata da Rainbow spa e Soluna Eventi, è stata presentata nei giorni scorsi. Spazi pubblici, strade e piazze ma anche negozi e attività saranno “gattizzati” per consentire ai piccoli di immergersi nell’atmosfera dell’amata serie tv di Rai Yoyo.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo grande progetto a misura di famiglia, grazie al quale la nostra città diventerà location diffusa di una lunga serie di eventi – dice il sindaco Luca Cannata - 44 Gatti rappresenta una meravigliosa vetrina che proietta Avola in una dimensione internazionale per oltre un mese, accompagnando i bimbi all’avvio del nuovo anno scolastico. La manifestazione idealmente lancia anche la 60esima edizione dello storico carnevale avolese”.

Durante i giorni dell'evento, saranno previsti giochi di strada, cinema all’aperto, laboratori, la “cat paint day” e la “Cat Run” per far divertire i più piccoli attraverso i valori della creatività e della condivisione. Saranno coinvolti anche l’ospedale Di Maria, i maestri carristi, il Cumo, la Uisp e Avola tra mare e canyon mentre numerose imprese turistiche accoglieranno i piccoli ospiti con kit e menù dedicati oltre agli immancabili incontri con le mascotte ufficiali dei 44.