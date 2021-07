Catania, 170 persone bloccate in spiaggia dagli incendi: salvate dalle motovedette

"Sono circa 170 le persone rimaste bloccate alla foce del fiume Simeto, a Catania, da un incendio che le ha spinte verso la spiaggia". Lo conferma a LaPresse la Capitaneria di Porto della Guardia costiera Comando Direziomare Catania che, coordinata dalla prefettura di Catania, è all'opera in queste ore per trarle in salvo. "Abbiamo operato con sei mezzi della Guardia costiera, uno della Gdf, uno dei Vigili del fuoco e un rimorchiatore portuale che adesso, oltre ad essere una piattaforma logistica, sta fornendo anche luce per il trasbordo delle persone", spiegano dalla Guardia costiera. "Le operazioni non sono ancora terminate. Abbiamo portato a terra circa 120 persone, ne mancano una cinquantina. Proseguiremo finché ci saranno persone in spiaggia", continuano. "Anche perché con il buio non riusciamo a quantificare quante ne siano rimaste". Tutto è iniziato ieri con un incendio che "ha avvolto le case e ha reso impossibile l'evacuazione degli alberghi e, di conseguenza, alle persone è stato consigliato di andare verso il mare. Lì siamo intervenuti facendo la spola. Finora, per fortuna, non ci sono vittime".