Floridia, Consiglio alle 15,30 senza aria condizionata: superato limite della sofferenza

Mentre i sindacati chiedono ai datori di lavoro, all'Asp e all'Inps di tutelare la salute delle maestranze dell'area industriale di Priolo, per il grande caldo che ha fatto scattare l'allerta rossa della Protezione civile della Sicilia, i consiglieri comunali di Floridia, da eccellenti stakanovisti e per 'amore verso la città', sfidano le temperature africane degli ultimi giorni. Così quest'oggi alle 15,30 nell'aula consiliare 'fornace' con 40 gradi all'ombra, hanno tenuto i lavori assembleari. Ventagli in mostra e due ventilatori casalinghi. La capacità della sofferenza ha superato tutti i limiti, perchè l'aula consiliare di Floridia è priva di condizionatori d'aria. La minoranza, che aveva pur dato l'assenso alla seduta per le 15,30, ha abbandonato l'aula per la calura. La maggioranza forte dei numeri (erano 9) per l'amministrazione Carianni, si è approvato tutti i punti all'ordine del giorno. Nessuna risposta per 'abbandono dell'aula' della minoranze alle interrogazioni consiliari.