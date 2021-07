Incendio alla periferia di Floridia, bloccati i residenti di contrada Monasteri

Un vasto incendio è scoppiato questa sera alla periferia di Floridia, lungo un tratto della strada Provinciale 12. L'innesco è partito poco prima del bivio per Monasteri, nel tratto stradale dove il 25 aprile del 2018 persero la vita in un tragico incidente tre ragazzi di Floridia, Giuseppe Marino, Chiara Carrubba e Giovanni Violano. Le fiamme hanno divorato le sterpaglie ai bordi della Provinciale ed i terreni attigui. Il fuoco ed il fumo in pochi minuti ha invaso la sede stradale, impedendo di fatto il rientro a casa dei residenti e dei villeggianti a contrada Monasteri. Le auto si sono allontanate dal fuoco ed hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, per fare rientro nelle loro abitazioni. Anche in questa circostanza potrebbe trattarsi di un incendio doloso.

L.M.