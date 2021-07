Floridia, premiati in piazza 47 studenti 'centisti': attestato e medaglietta (I NOMI)

Sono le ragazze di Floridia più brave dei loro colleghi maschi sul rendimento scolastico. L'amministrazione comunale di Floridia, ieri sera in piazza del Popolo ha premiato 46 'centisti' locali che hanno superato la maturità con il massimo dei voti. Nè premi in denaro, nè borse di studio per studenti e studentesse meritevoli ma un semplice attestato accompagnato da una medaglietta. A premiare si sono alternati sul palco il sindaco Marco Carianni, le assessore Paola Gozzo e Marieve Paparella ed il presidente del consiglio comunale, Salvatore Pappalardo. In piazza esibizioni canore e delle performance di danza.

Ecco l'elenco dei 'centisti' di Floridia:

Arianna Argentati, Antonella Bellofiore, Isaia Cascino, Carola Di Mauro, Andrea Ferrara, Laura Franzò, Giulia Frasca, Gabriele Giaimo, Tommaso Giudice, Sara Ierna, Guido Petrolito, Giorgia Santoro, Martina Scimonello, Beatrice Valverde, Mariachiara Pavano, Greta Arena, Aurora Bazzano, Maria Pia Carpinteri, Floriana D'Angelo, Alessia Di Mauro, Federica Di Paola, Giada Fiducia, Samantha Lucia Giardina, Francesca Giarratana, Martina Italia, Marzia Latina, Salvatore Moscati, Giuseppe Quartararo, Sabrina Maria Caruso, Fabiana Fragione, Federico Lombardo,Valentina Aliffi, Brian Bordonaro, Clarissa Di Mauro, Leonardo Luca, Martina Intagliata, Elisa Pitruzzello, Cristiano Torneo, Benedetta Amenta, Lucia Schiavone Stracquadanio, Claudia Santamaria, Alberto Sebastiano Di Mauro, Nadia Sala, Silvio Greco, Francesco Salvatore Caramma, Andrea Torres e Carlotta Gervasi.