Lavoratori esposti al caldo e al sole, Comitato Inail di Siracusa chiede controlli

l Presidente e i consiglieri del Comitato Consultivo Provinciale dell’INAIL, considerato che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termici e colpi di calore con esiti anche letali.

Considerato altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate ha reso disponibile in tempo reale sul sito le mappe nazionali di prevenzione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori ;

Considerato che la Protezione Civile ha emanato il bollettino di Allerta rischio incendi e ondate di calore per Siracusa e Provincia;

Chiedono un intervento contingibile ed urgente in tutto il territorio provinciale, da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare in via ordinaria la salute dei soggetti che si trovano nelle condizioni di esposizione prolungata al sole segnalata da un livello di RISCHIO “ALTO”, in via straordinaria il Comitato auspica la costituzione di un tavolo territoriale al fine di trovare soluzioni per abbassare il livello di rischio e aumentare il livello di sensibilizzazione al tema.