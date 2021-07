Scoperta piantagione di canapa a Lentini, agricoltore denunciato

Continua la proficua sinergia fra i reparti speciali e territoriali presenti sul territorio siracusano.

In questo periodo estivo, nel quale notoriamente si completa la fioritura della canapa indiana, sono stati intensificati i controlli sul territorio per rinvenire eventuali coltivazioni abusive. Così, nella giornata di ieri, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e l’Arma territoriale di Lentini hanno scovato in contrada Fiumefreddo una coltivazione di canapa indiana, abilmente occultata fra alberi di importanti dimensioni, consistente in 9 piante dell’altezza di 2 mt. circa, messa a dimora da un agricoltore lentinese di 47 anni, che per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa.

La piantagione, dopo le operazioni di campionatura eseguite per definirne il grado di tossicità, su disposizioni del Pubblico Ministero di turno è stata estirpata e distrutta dagli stessi militari operanti.