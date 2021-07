Covid, sale la curva dei contagi nel Ragusano: 1.466 le persone positive

Sono 92 in più del giorno precedente i contagi Covid nel Ragusano: raggiungono quota 1466 nel rapporto dell'Asp del 31 luglio. Dei 1466 positivi, 1.416 sono in isolamento domiciliare, 44 ricoverato in ospedale e sei nella Rsa Covid dell'ospedale Arezzo di Ibla. I guariti sono 12.795 e i morti sono sempre 280. Aumentano le persone positive al virus a Vittoria, Ragusa, Comiso, Santa Croce Camerina, Scicli e Modica. A Vittoria superata la soglia dei 500 contagi, con un incremento, nelle ultime 24 ore, di 66 casi. Ecco nel dettaglio i numeri dei contagi nei comuni iblei: 13 Acate, 18 Chiaramonte Gulfi, 121 Comiso, 8 Giarratana, 22 Ispica, 111 Modica, 1 Monterosso, 126 Pozzallo, 230 Ragusa, 140 Santa Croce Camerina, 111 Scicli, 515 Vittoria.