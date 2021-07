Incendi, vigili del fuoco bonificano area con bombole di Gpl ad Altofonte

I vigili del fuoco la scorsa notte sono intervenuti con le squadre speciali Nbcr (Nucleare -Biologico-Chimico-Radiologico) per bonificare due serbatoi da 1700 litri di Gpl danneggiati dalle fiamme in un incendio nella zona di Giacalone ad Altofonte nel palermitano. Il rogo divampato nella zona di Poggio San Francesco è arrivato fin dentro un'azienda agricola avvolgendo anche i serbatoi. L'intervento dei pompieri ha evitato che il rogo provocasse danni ben più gravi.

E, sempre a causa di un incendio, ai margini della sede stradale, è rimasta chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 417 " di Caltagirone", tra il km 63,000 e il km 64,1 a Belpasso, in provincia di Catania. Il traffico viene deviato. In azione vigili del fuoco e forze dell'ordine oltre alle squadre di Anas.