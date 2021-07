Fincantieri, la Fiom: il nuovo bacino rilancia lo stabilimento di Palermo

"Apprendiamo positivamente quanto dichiarato dal presidente dell'Autorità portuale Pasqualino Monti sull'investimento per il bacino in muratura da 150 mila tonnellate. Sono passati più di 40 anni da quando la Fiom rivendica gli investimenti e la realizzazione di quest'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del cantiere navale di Palermo, che consentirà allo stabilimento Fincantieri di ricominciare a costruire navi intere e, insieme alle riparazioni e trasformazioni navali, incrementare lo sviluppo del sito e il lavoro per tanti metalmeccanici palermitani e siciliani che potranno così restare nella loro terra". Lo dice, in una nota, la Fiom.