Capo Gallo, muore ragazzo polacco di 23 anni precipitato da un dirupo

Il personale del Soccorso alpino e speleologico siciliano ieri sera ha recuperato, in località Malpasso a Capo Gallo, nel Palermitano, il cadavere di un polacco di 23 anni, che si trovava alla base di una ripida parete detritica. Il ragazzo è precipitato da diversi metri di altezza in un'area estremamente impervia, già nota al Soccorso Alpino per avere recuperato in passato diversi altri escursionisti, già deceduti o in estrema situazione di pericolo. La salma è stata affidata a un gommone del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che l'hanno trasferita nel porto di Palermo. Sul posto presenti anche la Guardia Costiera, con un proprio mezzo, diversi equipaggi della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.