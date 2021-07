Morto panettiere di Solarino vittima di un male incurabile

Aveva un male incurabile e da qualche anno lottava per sconfiggerlo. Neppure i 'viaggi della speranza' nel Centri specializzati del Nord Italia, sono riusciti a salvargli la vita. Luigi Valenti, 57 anni, panettiere di Solarino, si è spento dopo l'ultimo tentativo fatto dai medici a Pavia. E' tornato a casa in ambulanza, dove il suo cuore si è fermato, circondato dall'affetto della sua grande famiglia. Luigi Valenti aveva lavorato nel panificio di famiglia, in via Messina. Un grande lavoratore come tutti i Valenti che nel tempo sono riusciti a diversificare l'attività commerciale, gestendo dei campetti di calcio nella zona della Circonvallazione. Luigi Valenti lascia la moglie ed i figli, Salvatore, Rossana e Adriana. I funerali verranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa della Madonna delle Lacrime a Solarino.

L.M.