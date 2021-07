Per il terzo sabato consecutivo, ci sono state proteste in Francia contro le misure adottate dal presidente, Emmanuel Macron, per contenere la nuova ondata pandemica. E secondo i dati del ministero dell'Interno, alle 18:00, avevano manifestato più di 204mila persone (delle quali 14.350 a Parigi). Il sabato precedente in piazza erano scese 161mila persone (11mila a Parigi) e il 17 luglio erano state 110mila luglio.