Incendio nella Presila Catanzarese, vigili del fuoco a lavoro

Nuovo incendio, ieri sera, in Calabria, con fiamme in località "Gaciano" nel comune di Sorbo San Basile, nella Presila catanzarese. Il rogo minaccia locali adibiti a deposito attrezzi e automezzi di proprietà di una impresa edile. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna, impegnata a circoscrivere e domare l'incendio. Numerosi incendi in tutta la provincia. da molte ore, non danno tregua alle squadre dei vigili del fuoco.