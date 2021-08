Festival delle Istituzioni dal 3 al 5 settembre a Catania

Il Festival delle Istituzioni, alla sua prima edizione, intercetta un rinato interesse verso le istituzioni dopo una stagione difficile che, tuttavia, ha ridato loro senso, sottraendole al clima di sfiducia e di estraniamento che le aveva contraddistinte negli ultimi decenni. Il Festival, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Università di Catania in collaborazione con la Società editrice il Mulino, propone a un pubblico non specialista una serie di incontri, lezioni e dialoghi intorno all'idea di Istituzione, nelle sue molteplici declinazioni, a partire dalle sue trasformazioni e dall'impatto sul futuro della politica, dell'economia e della governance delle crisi. Tra i tanti perché sull'importanza di dedicare un festival alle Istituzioni, ne possiamo individuare almeno quattro: Perché le Istituzioni rappresentano la cerniera attraverso la quale i bisogni della società arrivano alla politica e viceversa: da questo punto di vista garantiscono i presupposti stessi della democrazia, a partire dalla libertà e dall'uguaglianza. Perché in un mondo in cui il divario sociale si è allargato a dismisura e l'economia finanziaria ha modificato profondamente il ruolo del mercato, le istituzioni tornano a ridefinire i rapporti tra politica, economia e diritto. Perché la crisi sanitaria globale ha alimentato dinamiche anti-istituzionali ma anche una nuova domanda di istituzioni, verso il superamento della sfiducia nelle autorità regolative. Perché le grandi sfide del mondo contemporaneo - dal riscaldamento globale alla biodiversità, dal rischio nucleare all'intelligenza artificiale - richiedono strategie altrettanto globali, un rinnovato protagonismo delle istituzioni internazionali e un dialogo aperto con la società civile. Inizieremo con l'interrogarci sulla natura e il significato delle istituzioni, sulla loro storia e sulle trasformazioni del presente, per creare uno spazio pubblico capace di permanere nel tempo e di sollecitare ogni anno idee nuove su prospettive di cambiamento sociale, più giuste e adeguate alle società e alla vita delle generazioni future. Per tre giornate a Catania, tra la sede della Scuola Superiore di Catania a Villa San Saverio e il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, tanti gli appuntamenti e gli ospiti, in un dialogo costante tra le grandi voci dell'Accademia e della Ricerca, con la partecipazione anche delle nuove generazioni di studiosi: a moderare tutti gli incontri saranno infatti alcuni giovani, Alumni/ae della Scuola Superiore di Catania. Il Festival si apre venerdì 3 settembre alle 17 a Villa San Saverio.