Noto, gli aggravano la misura cautelare: 30enne trasferito in carcere

A Noto, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, un 30enne già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questi ha infatti ripetutamente violato la misura cautelare alla quale era sottoposto, continuando a commettere violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria ed a reiterare condotte aggressive nei confronti dei familiari conviventi.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, ove ora permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.