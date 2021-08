Portopalo di Capo Passero, dopo 40 anni va in pensione il guardiano del faro

Giuseppe Lupo, 67 anni, dopo 40 anni di onorato servizio, come guardiano del Faro a Cozzo Spadaro, nel Comune di Portopalo di Capo Passero, va in pensione. "Per 40 anni ho indicato la terra a marinai e sognatori", dice al Corriere della sera. Lupo ha gestito la torre più a sud dell'Italia. "Siamo rimasti in pochi, rifarei tutto dall'inizio". Lupo lascia la torre di pietra di Cozzo Spadaro per godersi il meritato riposo. Non sa ancora se arriverà qualcuno a sostituirlo, pronto a lanciare lampi e luci nel cuore del Mediterraneo.