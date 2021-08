Siracusa, passa a 16 euro e 50 il biglietto per le visite al Parco: polemiche e proteste

L’importanza del parco archeologico di Siracusa (Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, Grotta dei cordari, Anfiteatro Romano, Ara di Ierone, Latomie) può giustifcare un aumento del biglietto di ingresso da 10 euro a 16 euro e 50 centesimi nel breve volgere di due mesi? E’ quello che si chiedono molti visitatori e, soprattutto, le agenzie di viaggio che, nei loro pacchetti turistici, avevano inserito questo percorso quando ancora il prezzo del biglietto d’ingresso, a giugno, era di dieci euro. L’aumento, in vigore dal 1° Agosto, viene giustificato con il fatto che, nel percorso delle visite al Parco, è stata inserita, prima, la Grotta dei cordari, e, adesso, una mostra dedicata ai ragni. A decidere l’aumento, in accordo con la Soprintendenza di Siracusa, è stata la ditta privata che gestisce il Parco archeologico siracusano, la Aditus Cultura. “Questi aumenti decisi all’ultimo momento – protestano le agenzie – non fanno bene al comparto turistico oltre a danneggiare chi, come nel nostro settore, ha fatto già una programmazione che rischia di essere stravolta dagli aumenti dei prezzi dei biglietti in piena stagione turistica. E’ come cambiare le regole del gioco a partita in corso! E qualcuno deve intervenire per sanare una situazione che, a nostro parere, è paradossale”.