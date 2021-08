Migranti: 11 sbarchi con 191 persone a Lampedusa, hotspot al collasso

Undici sbarchi, con un totale 191 migranti, si sono registrati a partire dalla tarda serata di ieri e fino all'alba a Lampedusa. Otto, con un totale di 120 persone, gli approdi prima di mezzanotte che hanno portato, per la giornata di ieri, a complessivi 16 sbarchi con un totale di 270 persone. Dall'alba in poi, gli approdi sono stati invece 3. In serata, la Cp319 della Guardia costiera ha bloccato, nelle acque antistanti all'isola, prima un gruppo di 23 tunisini, fra cui 3 donne; poi altri 11, altri 10 , altri 17 e altri 20. La guardia di finanza, nel frattempo, ha rintracciato a Cala Palme 5 tunisini, fra cui 1 minore, che erano sbarcati autonomamente. La motovedetta Cp289 ha intercettato, invece, a 10 miglia dalla costa un barchino di 5 metri con a bordo 13 tunisini, fra cui una donna e un minore. Prima della mezzanotte, la motovedetta Gdf Avallone ha soccorso 21 subsahariani e tunisini. Alle 2,50, la motovedetta Cp289, a 9 miglia da Lampedusa, ha bloccato un barcone con 44 persone, fra cui una donna: Hanno dichiarato d'essere scappati da Bangladesh, Egitto e Sudan. I carabinieri di Lampedusa, coordinati dalla compagnia di Agrigento, a molo Madonnina, hanno fermato 10 tunisini che erano sbarcati senza alcun allarme, né soccorso. Infine, la motovedetta Gdf Pv4 Avallone ha intercettato, a 7,7 miglia dalla costa, un barchino di 6 metri con a bordo 17 tunisini.

Nell'hotspot di Lampedusa sono presenti 1.135 migranti, a fronte di una capienza massima prevista per 250. Nelle ultime ore, provando sempre ad alleggerire la struttura di primissima accoglienza, la polizia ha imbarcato 97 migranti sulla nave quarantena Azzurra che li trasferirà a Porto Empedocle e altri 77 sulla nave di linea sempre per Porto Empedocle. Per la giornata di oggi, secondo le disposizioni della prefettura che opera con il coordinamento del ministero, verranno trasferiti 110 migranti sul traghetto di linea e 150 sulla nave quarantena Adriatico che si occuperà, anche in questo caso, di trasferirli altrove.