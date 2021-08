Modica, la coperta delle mamme sulla scalinata della chiesa di San Giovanni

Le mamme di Modica hanno avvolto, con centinaia di mattoncini di lana, la scalinata della chiesa di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta. L'iniziativa "La coperta delle mamme di Modica" è stata lanciata da Arianna Salemi e le coperte sono arrivate da ogni parte d'Italia e verranno donate a chi ne ha bisogno. L’idea fu lanciata nel mese di marzo del 2019 attraverso i social ed ha subito trovato supporto anche fuori dai confini modicani, grazie all’impegno e al passaparola di donne e uomini che hanno creduto nel progetto solidale regalando gomitoli e mattonelle di lana in modo da coprire circa 600 metri quadrati di scalinata della Chiesa di San Giovanni Evangelista con coperte in lana e all’uncinetto. Sono state coinvolte centinaia di mamme, non solo modicane. Ha aderito anche la senatrice Liliana Segre.

FOTO: Antonino Giurdanella