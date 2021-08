Canicattini, si presenta Majaria – La Sicilia della magia e dei misteri” l’ultimo libro di Paolino Uccello

Ritorna nelle librerie Paolino Uccello, etnoantropologo, guida naturalistica, formatore, documentarista, Presidente del Museo TEMPO del Comune di Canicattini Bagni e del Sistema Rete Museale Iblei, con “Majaria – La Sicilia della magia e dei misteri” (edizioni Xiridia).

Un nuovo lavoro editoriale nel quale Paolino Uccello, com’è suo solito e passione, racconta il territorio ibleo nel quale è incastonata la sua Canicattini Bagni, e lo fa attraverso il viaggio, o meglio le “escursioni” che organizza per farne conoscere e promuovere le bellezze del paesaggio, l’unicità della biodiversità di questo patrimonio naturalistico, storico e culturale, con le sue piante, in particolare quelle medicinali, le pietre e i luoghi che parlano antico, le tradizioni, le “nnivinagghie”, le leggende popolari, storie di guaritrici e di magie, le “majarie”, e i misteri che ammantano questa terra del sud est siciliano.

“Majaria – La Sicilia della magia e dei misteri”, sarà presentato martedì 3 agosto 2021, ore 19, a Canicattini Bagni nel Cortile di Palazzo Messina Carpinteri, sede della Biblioteca comunale “Agnello” in via Principessa Jolanda.