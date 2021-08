Covid, nel Ragusano sale il numero delle persone positive: sono 1494

Sono 1.494 le persone positive al Covid nel report Asp del 1° Agosto. Rispetto al giorno precedente l'aumento dei casi nel Ragusano è meno importante (28 contagi in più), ma bisogna tener conto che, nel fine settimana, diminuisce il numero dei tamponi. Nessun morto: i decessi restano fermi a 280 dall’inizio della pandemia. Dei 1.494 positivi, 1.441 si trovano in isolamento domiciliare e 47 ricoverati in ospedale. Il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 14 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 121 Comiso, 9 Giarratana, 29 Ispica, 117 Modica, 1 Monterosso Almo, 116 Pozzallo, 235 Ragusa, 145 Santa Croce Camerina, 114 Scicli, 519 Vittoria.