Pozzallo, concerto evento di Francesco Cafiso: presentato il nuovo disco "Irene of Boston"

Presentato sabato sera a Pozzallo il nuovo disco del sassofonista vittoriese Francesco Cafiso "Irene of Boston" ispirato proprio all’imbarcazione rimasta per sempre arenata alla “Balata” dopo aver viaggiato in giro per i mari del mondo. “Un concerto-evento che ha riacceso i riflettori sull’estate di Pozzallo, con spettatori da tutta la Sicilia – commentano all’unisono il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessore comunale agli spettacoli, Giuseppe Privitera – Cafiso, con Schiavone e assieme all’arte pittorica di Robustelli, ci hanno proposto un viaggio metafora che, come è nelle intenzioni del sassofonista, si spinge tra sogno e realtà, andando oltre il convenzionale, partendo dalle esperienze umane per intraprendere nuove rotte da esplorare. Un concerto che ha avuto un significato concettuale e che ci fa capire, anche in riferimento al veliero bloccato per sempre a Pozzallo, che la storia non si ferma ma va avanti”.

FOTO: Massimo Assenza