Pranzo di fuoco a Solarino, auto brucia in un garage: paura in via Galilei

Paura all'ora di pranzo a Solarino quando un incendio ha seminato paura in via Galilei che avrebbe potuto provocare seri danni anche per la presenza di due bombole del gas che si trovavano all'interno dei locali. Il proprietario dell'immobile, P.P., verso le 13 ha pensato di mettere all'interno del garage la sua auto, anche per il fortissimo caldo che ha investito Solarino e non solo. Appena la vettura è entrata nel box, è subito partito l'incendio. Forse per la perdita di una delle due bombole, oppure per unx corto circuito. Il fuoco si è subito propagato nel locale, mentre nell'abitazione soprastante non c'era nessuno. I primi a provare a spegnere le fiamme sono stati un vicino di casa, C.P. ed un vigile del fuoco solarinese, libero dal servizio, S.I.. Il pompiere con mezzi di fortuna, ha subito raffreddato con l'acqua le bombole che si trovavano nel box in attesa che da Siracusa arrivasse una squadra dei vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco si estendesse in tutto l'edificio, evitando il peggio. La vettura di P.P. è andata completamente distrutta.