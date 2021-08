Covid in Italia, 5.321 nuovi casi e 5 decessi in ventiquattr'ore

Sono 5.321 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 5 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 167.761 tamponi per un indice di positività del 3,17%. I ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16 da ieri. I guariti sono 1.250 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.135.930.