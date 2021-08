Atletica leggera da sogno per l'Italia, oro a Tokio per Jacobs e Tamberi

Marcell Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'atletica italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto 2021.

Marcell Jacobs e 'Gimbo' Tamberi d'oro fanno scattare la festa a Casa Italia, con gli azzurri del nuoto e della scherma che hanno atteso il ritorno dallo stadio Olimpico di Tokyo del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulle note di 'Azzurro', per poi inscenare un trenino con protagonista Federica Pellegrini tenuta in alto dai compagni per salutare il suo addio alle gare. Una volta arrivato, il capo dello sport italiano ha intonato cori in omaggio dei due nuovi olimpionici dell'atletica e dell'Italia. In occasione del suo 22/o compleanno, è stata anche offerta una torta con candeline per Nicolò Martinenghi, doppio bronzo a Tokyo 2020 nei 100 rana e nella staffetta 4x100 misti: "Quando dicevo in tempi non sospetti che nell'atletica potevamo vincere due, tre medaglie mi prendevano per matto - ha detto Malagò -. Prima di partire, Tamberi ci aveva chiesto una cortesia che noi abbiamo rispettato: è un cavallo di razza". "Questi due ori segnano la storia - ha aggiunto - non solo dell'Italia, ma dell'Olimpiade. Abbiamo ricevuto una serie di complimenti importanti dalla comunità internazionale. Dal 1980 a oggi? Sì, è la storia che si ripete ma non fermiamoci qua. Abbiamo tante altre gare da disputare".