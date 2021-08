Sommelier di Rosolini torna dalla Svezia e chiede a Martina di sposarlo: è sì

Non c'è la luna, ma il mare davanti all'isola di Capo Passero è illuminato a tratti dalle luci del vecchio Faro di Portopalo di Capo Passero. Una giovane coppia di Rosolini ha scelto come location per promettersi amore eterno il dehors del ristorante ViDi, del Castello Tafuri. Prima la cena per Lorenzo Nuzzarello, 29 anni e Martina Petrolo di 28, poi la sorpresa per lei con la complicità di Paola Tosi, maitre e tuttofare del locale, più a sud d'Italia. C'è anche un testimone d'eccellenza per il sì di Martina, lo chef Roberto Pirelli, siciliano di Palermo, segnalato per il suo estro e bravura dalla guida Michelin.

Lorenzo che lavora nel campo della ristorazione da tantissimi anni, convive con la sua futura moglie a Stoccolma. Decide di raccontare la sua proposta di matrimonio a Nuovosud, ma chiede soltanto qualche ora di tempo per farlo sapere alla famiglia. "Non vorremmo che i nostri genitori lo apprendessero dal giornale", dicono emozionati e con i calici tra le mani i due giovani di Rosolini, in vacanza nella loro terra dell'adolescenza.

Nuzzarello con una maturità scientifica conseguita al liceo di Rosolini, è sin da ragazzino un appassionato nel campo della ristorazione. Sono anni di sacrifici e comincia il suo percorso per diventare sommelier professionista. Prima Siracusa, poi il corso di secondo livello a Catania, fino ad arrivare a Roma nel famoso ristorante 'Il Pagliaccio'. Martina Petrolo consegue la laurea in dietistica, ma galeotto è l'Erasmus che la porta a completare gli studi in Svezia. Oggi lavora all'ospedale universitario Karolinska. I due però nonostante i disagi della lontananza non hanno mai abbandonato la loro love story. Sono passati 11 anni da loro primo bacio e Lorenzo ha capito che era arrivato il momento del grande passo. Nella notte dell'1 agosto ha regalato alla sua Martina un 'solitario'. "Quando ci sposeremo? Penso fra un anno, ma ve lo faremo sapere. Vorrei celebrare le nozze in un vigneto, magari con la collaborazione dello Chef Pirelli". Tra Lorenzo e Martina si va per step: già il primo passo è stato già fatto.