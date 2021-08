Violenza sessuale, arrestato a Siracusa: deve scontare quattro anni

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, un uomo, di 44 anni, pregiudicato, che deve espiare una pena residua di quattro anni di reclusione.

L’uomo giudicato colpevole in via definitiva del reato di violenza sessuale commesso nei primi mesi del 2009, terminate le formalità è stato tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna.