Televisione, Linea Verde Estate: domenica 8 agosto "Viaggio a Cariddi"

“Colei che dilania”: il prossimo appuntamento di Linea Verde Estate, con Marco Bianchi ed Angela Rafanelli, in onda domenica 8 Agosto, alle 12.20 su Raiuno, sarà un viaggio a Cariddi, in Sicilia.

Un’antica tradizione siciliana che difende i suoi 300 anni di storia: sul lago di Ganzirri, nel meraviglioso scenario naturalistico della riserva naturale di Capo Peloro, al cospetto di sua maestà l’Etna, a pesca di “cocciule”, le gustose vongole autoctone.

Una sfida senza tempo: in mare, davanti alla spiaggia di Capo Peloro, il fascino della pesca allo spada, una vera e propria caccia, arcaica, faticosa, storicamente praticata soltanto da uomini, in cui l’astuzia umana si confronta con la forza e la velocità di un’eccezionale creatura.

Una ricchezza di miti e leggende da far girare la testa: a Capo Peloro, attraverso i disegni di Lelio Bonaccorso, fumettista, la leggenda dell’eroico Colapesce e la misteriosa vicenda di Caravaggio a Messina.