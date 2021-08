Covid, sono 1.554 i positivi nel Ragusano: aumentano i ricoveri in ospedale

Non si ferma la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Le persone positive salgono a 1554 ( 60 in più rispetto alla giornata di ieri, con 35 nuovi casi solo a Ragusa) stando al report dell'Asp del 2 agosto. In isolamento domiciliare ci sono 1495 persone. Crescono i ricoverati in ospedale: sono 53 ricoverati, con un incremento di sei pazienti. Nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa ci sono sempre sei persone. Non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia è di 280. Il maggior numero di contagi si registra sempre a Vittoria, seguita da Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Modica. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 13 Acate, 22 Chiaramonte Gulfi, 123 Comiso, 9 Giarratana, 33 Ispica, 131 Modica, 1 Monterosso, 117 Pozzallo, 270 Ragusa, 148 Santa Croce Camerina, 113 Scicli, 525 Vittoria.