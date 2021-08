Un uomo di 69 anni, Antonino Campanino, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere dato fuoco sabato scorso, usando volantini e alcol, a un cumulo di rifiuti in una vasca di irrigazione in via Cruillas, a Palermo. Si è innescato un incendio alimentato dallo scirocco e dalla temperatura di 40 gradi. A chiamare i militari sono stati i residenti. L'uomo è domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.