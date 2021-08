Vaccinazione di prossimità nel Siracusano: punti itineranti anche nelle piazze

Il successo delle vaccinazioni anti covid-19 eseguite nei Centri commerciali della provincia di Siracusa, dove in tre fine settimana sono state inoculate 1612 dosi di vaccini, nelle zone balneari e nei luoghi della movida, per le campagne di prossimità promosse secondo l’ordinanza 75 del presidente della Regione Siciliana e sostenute dall’Assessorato regionale della Salute, ha suggerito alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa di adeguare la strategia vaccinale alle esigenze dei cittadini, scendendo nelle piazze, nei luoghi di maggiore aggregazione e tornando nei Centri commerciali dove chi vorrà potrà vaccinarsi senza prenotazione.

“L’aumento dei casi di positività di questi giorni – dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – deve fare riflettere chiunque a non avere più alcuna esitazione a vaccinarsi subito. La Comunità scientifica in questo è chiara: avere avuto somministrato il vaccino significa preservare chi si contagia dagli effetti gravi del virus, dai ricoveri in ospedale e nelle Terapie intensive. E riducendo la circolazione del virus si riduce il contagio. Non è più tempo di esitare. Dal 6 agosto è obbligatorio presentare il green pass per muoversi in tutti i luoghi comuni in sicurezza. Chi effettua la prima vaccinazione potrà ottenere dopo 15 giorni dalla inoculazione il green pass che è valido sino al completamento del ciclo con la seconda dose. Ringrazio a nome dell’Azienda i sindaci, le associazioni di volontariato, il personale aziendale e quanti si stanno prodigando al nostro fianco per il raggiungimento di un obiettivo comune”.

Alle attività vaccinali svolte nei centri e negli Hub di tutti i comuni della provincia, da oggi al 14 agosto, la Direzione sanitaria dell’Asp di Siracusa ha predisposto un corposo calendario di aperture straordinarie con la dislocazione di numerosi punti vaccinali di prossimità ovunque, dove sarà somministrato, senza prenotazione, il siero Pfizer o Moderna.

Squadre di medici vaccinatori, infermieri professionali, informatici, psicologici dell’Urp e volontari dell’Azienda e delle associazioni di volontariato, dalla Protezione civile, alla Croce Rossa italiana, alla Misericordia, sono pronti a scendere in piazza.

Si parte dal centro storico di Ortigia, nel capoluogo, da questa sera, dalle ore 21 a mezzanotte in piazza XXV Luglio, dove sarà allestito con la collaborazione dell’assessore Sergio Imbrò e i volontari della Protezione civile del Comune di Siracusa un punto vaccinale a disposizione dei siracusani, dei giovani, dei turisti e di tutti i cittadini che, a partire da 12 anni di età compiuti, decidono su base volontaria di vaccinarsi.

Da domani 3 agosto, a Noto, il sindaco Corrado Bonfanti apre alla vaccinazione il Teatro comunale Tina Di Lorenzo. Un punto vaccinale sarà allestito all’interno del Teatro con la collaborazione della Croce Rossa italiana del Comune di Noto dove i cittadini che si vaccineranno potranno godere delle bellezze del Teatro netino diventando essi stessi protagonisti. Il punto vaccinale sarà attivo dalle ore 21 alle ore 24 di tutte le sere sino al 14 agosto.

Si ripete l’iniziativa nei centri commerciali Parco Belvedere di contrada Spalla, a Melilli, in collaborazione con il Comune di Melilli e la Misericordia dove il punto vaccinale sarà riaperto da mercoledì 4 agosto al 14 agosto dalle ore 16 alle 21, e al Centro commerciale il Giardino di Avola che prosegue l’attività vaccinale sino al 14 agosto dalle ore 16 alle ore 21. Al Centro Commerciale Archimede di contrada Fusco l’iniziativa sarà programmata dopo ferragosto.

Punti vaccinali straordinari anche a Rosolini, all’interno del Centro Commerciale L’Eremo dei Fratelli Spadola, dove si parte venerdì 6 agosto dalle ore 16 alle ore 20,30 grazie alla disponibilità della Direzione del Centro e, all’aperto, di sera, negli ambienti della movida, in piazza Garibaldi a partire da domani 3 agosto dalle ore 21 alle ore 24. L’iniziativa ha incontrato la più ampia disponibilità del commissario straordinario del Comune di Rosolini Giovanni Cocco e la fattiva collaborazione del Comando dei Vigili Urbani e della Confraternita Misericordia.

L’Asp sarà presente anche nel comune di Francofonte dove, in collaborazione con il sindaco Daniele Nunzio Lentini, la Croce Rossa italiana, Protezione civile comunale ed associazioni di volontariato, allestirà una postazione in piazza Dante, nei pressi della Villa comunale, dalle ore 21 a mezzanotte a partire da domani 3 agosto a domenica 8 agosto.

Anche a Marzamemi l’Azienda sanitaria, grazie alla collaborazione dei commissari del Comune di Pachino e della Misericordia, ha predisposto un presidio vaccinale che sarà attivo in via Marzamemi, all’ingresso del borgo marinaro, da mercoledì 4 agosto sempre dalle ore 21 a mezzanotte.

Infine, a Floridia si inizierà con le vaccinazioni anti covid-19 in piazza del popolo domenica 8 agosto dalle ore 21 alle ore 24 e si proseguirà con altre serate per tutto il mese di agosto, grazie alla fattiva collaborazione del sindaco Marco Carianni e dell’assessore comunale alla Cultura Paola Gozzo con il supporto della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana, in concomitanza con gli eventi estivi promossi dal Comune di Floridia.