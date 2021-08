Migranti, Palazzotto (Leu): serve sistema di soccorso europeo

"Sapere che al largo di Lampedusa ci sono oltre 800 persone che, in pericolo in mare, chiedono aiuto e che nessuno a parte le poche Ong rimaste, si stia muovendo per andarle a salvare, mi fa vergognare profondamente di questa Europa e ancora di più del mio Paese". Lo scrive su Facebook il deputato di LeU Erasmo Palazzotto. "C'era mare buono negli ultimi giorni - dice - e migliaia di persone in fuga dalla Libia si sono messe in viaggio su qualsiasi cosa potesse galleggiare. Molte imbarcazioni hanno tentato la traversata rischiando il naufragio: non sappiamo quanti possano essercene stati in uno dei tratti di mare più pericolosi al mondo dove, nel silenzio generale, solo la strenua presenza della società civile continua con fatica a raccontare quello che sta davvero accadendo. Grazie alle poche navi civili di soccorso ancora presenti, molte tragedie sono state scongiurate, ma che il peso e la responsabilità dei soccorsi sia interamente lasciato a loro è inaccettabile. È da irresponsabili. Con quale scusa le nostre autorità avranno il coraggio di fermare queste navi quando rientreranno in porto? - domada Palazzotto - Cosa si inventeranno: perché hanno salvato troppe persone? O perché non si sono arrese nel veder morire annegate le persone, come l'Italia e gli altri Stati membri stanno facendo? Queste ore drammatiche ce lo confermano - conclude - un sistema di ricerca e soccorso europeo va riattivato. E va riattivato subito. Non possiamo permetterci di stare guardare questa strage".