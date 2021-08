Tari 2021 a Palermo, Italia Viva: "Amministrazione Orlando disastrosa"

"L'amministrazione comunale e l'ormai ex maggioranza a Sala delle Lapidi sono allo sbando e a pagarne il prezzo sono la città e la Rap: se le tariffe Tari 2021 non sono state approvate la colpa è solo di un'amministrazione distratta e arrogante, incapace di garantire i servizi e di rassicurare i lavoratori. I consiglieri comunali hanno scoperto solo all'ultimo che il Pef conteneva un aumento da 10 milioni di euro che nessuno ha saputo giustificare".Lo dicono i consiglieri di Italia Viva in Consiglio comunale."Gli uffici non hanno avuto nemmeno il tempo di esaminare le carte, figuriamoci i consiglieri, e ciliegina sulla torta i consiglieri di maggioranza non erano neanche tutti presenti, facendo di fatto saltare il numero legale nonostante la presenza delle minoranze, fra cui Italia Viva. - aggiungono - Provare a scaricare sugli altri le proprie colpe o millantare fantomatici pericoli di privatizzazioni è un copione tristemente già visto, ma che fa a pugni con la realtà e non basta a coprire i disastri di questa amministrazione".